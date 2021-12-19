news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
19 декабря 2021  13:47
Павел Климчак

В Зеленодольске под мостом разрушилась часть бетонных укреплений склона

news_top_970_100

В ГУ МЧС России по РТ поступило сообщение о том, что в Зеленодольске под мостом, связывающим город и микрорайон Мирный, разрушилась часть бетонного укрепления склона.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место выезжала оперативная группа Зеленодольского гарнизона, которая установила, что под мостом просел грунт по площади 6 квадратных метров около опор моста, а также частично обрушились бетонные плиты перекрытия внутрь образовавшейся ямы.

В результате случившегося никто не пострадал, угрозы дальнейшего обрушения опор моста нет. Движение транспорта по мосту не перекрыто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#Мост #обрушение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное