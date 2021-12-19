В Зеленодольске под мостом разрушилась часть бетонных укреплений склона

В ГУ МЧС России по РТ поступило сообщение о том, что в Зеленодольске под мостом, связывающим город и микрорайон Мирный, разрушилась часть бетонного укрепления склона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место выезжала оперативная группа Зеленодольского гарнизона, которая установила, что под мостом просел грунт по площади 6 квадратных метров около опор моста, а также частично обрушились бетонные плиты перекрытия внутрь образовавшейся ямы.

В результате случившегося никто не пострадал, угрозы дальнейшего обрушения опор моста нет. Движение транспорта по мосту не перекрыто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.