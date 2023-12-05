Из-за пожара из казанской пятиэтажки эвакуировали 150 человек

Из-за пожара из пятиэтажки в центре Казани эвакуировали 150 человек, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

«Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы осуществляют охрану общественного порядка», – указали в ведомстве.

В свою очередь в ГУ МЧС России по РТ опровергли сообщения о взрыве газа. Как выяснилось, в комнате горели личные вещи на площади 3 квадратных метра.

Окно лопнуло из-за высокой температуры – характерный звук услышали очевидцы.

Фото: © Прокуратура РТ

Ранее мы сообщали, что столб черного дыма из горящей квартиры в центре Казани попал на видео. Отмечалось, что из многоэтажки самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе один ребенок. При тушении пожарные обнаружили в горящей квартире тело мужчины.

На месте происшествия находится прокурор Вахитовского района Казани Олеся Соколова.