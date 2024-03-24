Из-за повреждения контактной сети в Казани встали троллейбусы еще трех маршрутов

На Сибирском тракте в направлении улицы Арбузова произошло повреждение контактной сети. В результате временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2, 7, 13, предупредили в МУП «Метроэлектротранс».

На месте работают аварийные службы предприятия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на мосту Амирхана произошло повреждение контактной сети, из-за этого временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №1.