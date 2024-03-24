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Происшествия 24 марта 2024 17:15

Из-за повреждения контактной сети в Казани встали троллейбусы еще трех маршрутов

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На Сибирском тракте в направлении улицы Арбузова произошло повреждение контактной сети. В результате временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2, 7, 13, предупредили в МУП «Метроэлектротранс».

На месте работают аварийные службы предприятия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на мосту Амирхана произошло повреждение контактной сети, из-за этого временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №1.

#троллейбусный маршрут
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