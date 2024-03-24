news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 24 марта 2024 13:49

В Казани из-за повреждения сети встали троллейбусы первого маршрута

Скопировать ссылку

На мосту Амирхана произошло повреждение контактной сети, из-за этого временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №1, предупредили в МУП «Метроэлектротранс».

Сейчас на месте работают аварийные службы предприятия.

В связи с этим водителей просят заранее планировать свой маршрут.

#троллейбусный маршрут
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2