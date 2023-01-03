Из-за потепления приостановлена работа ледовой переправы через Каму

С половины десятого вечера до пяти часов утра 4 января приостановлена работа ледовой переправы через Каму в Елабужском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на поверхность льда вышла вода, поэтому было принято решение временно прекратить работу переправы.

Переправа проложена по маршруту от села Покровское до поселка Красный Ключ.

22 декабря агентство сообщало, что эта переправа протяженностью 700 метров была открыта. По ней планировалось пропускать порядка 200 автомобилей в смену.