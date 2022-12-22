Третья ледовая переправа открылась в Татарстане, на этот раз через Каму
Очередную ледовую переправу открыли сегодня между Елабужским и Нижнекамским районами по маршруту Покровское – Красный Ключ. Открытие переправы произошло после профилактического визита инспекторов Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ.
Перед открытием переправы на ней провели уже ставшие традиционными учения по ликвидации последствий условного ДТП. В учениях поучаствовали силы МЧС, МВД, Минздрава и работники переправы.
Протяженность переправы составляет 700 метров, на ней организовано двухстороннее движение. Планируется пропускать по ней 200 автомобилей в смену. По переправе разрешено передвигаться автомобилям массой до 3,5 тонны.
На переправе установлены все необходимые дорожные знаки, на месте находятся необходимые спасательные средства. Техника регулярно убирает снег на переправе, также на берегах имеются пункты обогрева.
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что на переправе категорически запрещено пробивать лунки для рыбакли, ездить по неогражденным и неохраняемым местам, а также на рейсовых автобусах и автомобилями с пассажирами: все пассажиры перед въездом на переправу должны быть высажены.
Если ваш автомобиль оказался в воде, то нужно сразу же выйти из нее, желательно через боковые окна: двери машины лучше не открывать, тогда автомобиль быстрее пойдет ко дну. В первую очередь спасайте детей: прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами и всплывайте. В случае любой беды вы можете обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.