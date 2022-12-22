Третья ледовая переправа открылась в Татарстане, на этот раз через Каму

Очередную ледовую переправу открыли сегодня между Елабужским и Нижнекамским районами по маршруту Покровское – Красный Ключ. Открытие переправы произошло после профилактического визита инспекторов Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Перед открытием переправы на ней провели уже ставшие традиционными учения по ликвидации последствий условного ДТП. В учениях поучаствовали силы МЧС, МВД, Минздрава и работники переправы.

Протяженность переправы составляет 700 метров, на ней организовано двухстороннее движение. Планируется пропускать по ней 200 автомобилей в смену. По переправе разрешено передвигаться автомобилям массой до 3,5 тонны.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На переправе установлены все необходимые дорожные знаки, на месте находятся необходимые спасательные средства. Техника регулярно убирает снег на переправе, также на берегах имеются пункты обогрева.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что на переправе категорически запрещено пробивать лунки для рыбакли, ездить по неогражденным и неохраняемым местам, а также на рейсовых автобусах и автомобилями с пассажирами: все пассажиры перед въездом на переправу должны быть высажены.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Если ваш автомобиль оказался в воде, то нужно сразу же выйти из нее, желательно через боковые окна: двери машины лучше не открывать, тогда автомобиль быстрее пойдет ко дну. В первую очередь спасайте детей: прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами и всплывайте. В случае любой беды вы можете обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.