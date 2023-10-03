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Из-за плохой погоды пункты вакцинации у казанского метро закроют к выходным
Из-за ухудшающихся погодных условий пункты вакцинации у станций казанского метрополитена вскоре закроются. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.
Последним рабочим днем пунктов вакцинации станет пятница – 6 октября, с субботы работа прекратится.
«Желающие и планирующие привиться против гриппа на станциях метро просим поторопиться, сейчас пункты работают с 8.00 до 18.00», – отметили в горздраве.
При этом медики продолжают вакцинировать в торговых центрах «Южный» и «Парк Хаус».
Напомним, что у метро в этом году казанцев начали прививать 4 сентября.
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