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Из-за паводка в Татарстане могут быть отрезаны от дорог восемь населенных пунктов
В период половодья восемь населенных пунктов Татарстана могут быть отрезаны от прямого транспортного сообщения. Об этом сообщили сегодня на брифинге, посвященном прогнозам развития паводковой обстановки и готовности органов управления, сил и средств подсистем РСЧС.
«В таких населенных пунктах создан необходимый запас продуктов питания, медикаментов, решены вопросы по противопожарному обеспечению», – сообщил временно исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ Андрей Елизаров.
Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, что при неблагоприятном сценарии развития сильного половодья в Татарстане в зону подтопления могут попасть 220 населенных пунктов и их 13,6 тысячи жителей. О том, какие меры уже предприняты, читайте в репортаже «Татар-информа».
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