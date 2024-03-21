Из-за паводка в Татарстане могут быть отрезаны от дорог восемь населенных пунктов

В период половодья восемь населенных пунктов Татарстана могут быть отрезаны от прямого транспортного сообщения. Об этом сообщили сегодня на брифинге, посвященном прогнозам развития паводковой обстановки и готовности органов управления, сил и средств подсистем РСЧС.

«В таких населенных пунктах создан необходимый запас продуктов питания, медикаментов, решены вопросы по противопожарному обеспечению», – сообщил временно исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ Андрей Елизаров.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, что при неблагоприятном сценарии развития сильного половодья в Татарстане в зону подтопления могут попасть 220 населенных пунктов и их 13,6 тысячи жителей. О том, какие меры уже предприняты, читайте в репортаже «Татар-информа».