Непрерывный мониторинг, чернение льда и БПЛА в помощь: как Татарстан готовится к паводку

Несмотря на то что в данный момент гидрологическая обстановка на территории республики в норме, половодье обещает быть бурным

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Уровень воды в реках в весеннее половодье ожидается выше многолетних значений»

Восемь населенных пунктов Татарстана могут быть отрезаны от прямого транспортного сообщения в период половодья. Об этом сообщили сегодня на брифинге, посвященном прогнозам развития паводковой обстановки и готовности органов управления, сил и средств подсистем РСЧС.

«В таких населенных пунктах создан необходимый запас продуктов питания, медикаментов, решены вопросы по противопожарному обеспечению», – сообщил временно исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РТ Андрей Елизаров.

Несмотря на то что в данный момент гидрологическая обстановка на территории республики в норме, половодье обещает быть бурным. По прогнозам татарстанских гидрометеорологов, максимальный уровень воды большинства рек будет выше, чем многолетние средние значения.

Андрей Елизаров: «Максимальные уровни воды в реках на момент весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений на 16,77 см» Фото: 16.mchs.gov.ru

«Учитывая гидрометеорологические параметры, подготовленные УГМС республики, максимальные уровни воды в реках на момент весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений на 16,77 см», – рассказал Андрей Елизаров.

Связано это с тем, что средняя высота снежного покрова составила 171% от обычных значений, а процент воды в снегу в этом году превысил среднее значение на 61%.

«Характер развития половодья, интенсивность пика будут напрямую зависеть от погодных условий в период снеготаяния. При дружном развитии весенних процессов уровни воды могут достигнуть опасных отметок в реках Кубня, Карла, Берсут, Малый Черемшан», – поделился Андрей Елизаров.

Ранее «Татар-информ» уже рассказывал о том, что при неблагоприятном сценарии развития сильного половодья в Татарстане в зону подтопления могут попасть 220 населенных пунктов и их 13,6 тысячи жителей.

В настоящее время идет постоянный мониторинг ситуации с паводком Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Идет мониторинг ситуации: работают гидропосты, оперативные группы, задействованы БПЛА

«С целью снижения рисков на территории республики организована подготовка к прохождению весеннего половодья. Превентивные мероприятия выполняются», – рассказал Андрей Елизаров.

В настоящее время идет постоянный мониторинг ситуации с паводком. Для этого была задействована гидрологическая сеть УГМС республики, состоящая из 35 стационарных гидропостов, а начиная с 20 марта еще и 113 временных гидропостов. Спланирована работа 88 оперативных групп, в том числе предполагается использование беспилотных летательных аппаратов.

«Организован космический мониторинг обстановки, применение информационных ресурсов, построение моделей зон подтопления и доведение их до органов местного самоуправления, взаимодействующих структур», – рассказал Андрей Елизаров.

В целях предупреждения образования и ликвидации ледовых заторов в республике проводятся мероприятия по ослаблению прочности льда Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уже на данный момент в целях предупреждения образования и ликвидации ледовых заторов в республике проводятся мероприятия по ослаблению прочности льда. Например, его чернение, которое уже было проведено на территории восьми районов республики. Было очищено более 5 тысяч водопропускных труб, проведена расчистка рек. В дальнейшем в период вскрытия рек будут проводиться мероприятия по подрыву льда.

«В готовности находятся 158 пунктов временного размещения вместимостью более 40 тысяч человек», – рассказал Андрей Елизаров.

Для выполнения противопаводковых мероприятий была создана группировка сил, насчитывающая более 19 тысяч человек и оснащенная более чем 4 тысячами единиц техники.

«В целом силы и средства к паводкоопасному периоду готовы. Обстановку держим на контроле», – рассказал Андрей Елизаров.

Ранее «Татар-информ» уже рассказывал о том, что на подготовку к паводку в республике было выделено более 988 миллионов рублей.

При неблагоприятном сценарии развития сильного половодья в Татарстане, в зону подтопления могут попасть 220 населенных пунктов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Рекомендации тем, кто живет в зоне возможного подтопления

Жителям, находящимся в зоне негативного воздействия паводка, необходимо: