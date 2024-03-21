Непрерывный мониторинг, чернение льда и БПЛА в помощь: как Татарстан готовится к паводку
Более 150 пунктов временного размещения готовы принять более сорока тысяч татарстанцев в том случае, если паводок случится агрессивным. Сегодня в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан эксперты говорили о том, что к половодью готовы. О том, какие меры уже предприняты, в репортаже «Татар-информа».
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Несмотря на то что в данный момент гидрологическая обстановка на территории республики в норме, половодье обещает быть бурным
«Уровень воды в реках в весеннее половодье ожидается выше многолетних значений»
Восемь населенных пунктов Татарстана могут быть отрезаны от прямого транспортного сообщения в период половодья. Об этом сообщили сегодня на брифинге, посвященном прогнозам развития паводковой обстановки и готовности органов управления, сил и средств подсистем РСЧС.
«В таких населенных пунктах создан необходимый запас продуктов питания, медикаментов, решены вопросы по противопожарному обеспечению», – сообщил временно исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РТ Андрей Елизаров.
Несмотря на то что в данный момент гидрологическая обстановка на территории республики в норме, половодье обещает быть бурным. По прогнозам татарстанских гидрометеорологов, максимальный уровень воды большинства рек будет выше, чем многолетние средние значения.
«Учитывая гидрометеорологические параметры, подготовленные УГМС республики, максимальные уровни воды в реках на момент весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений на 16,77 см», – рассказал Андрей Елизаров.
Связано это с тем, что средняя высота снежного покрова составила 171% от обычных значений, а процент воды в снегу в этом году превысил среднее значение на 61%.
«Характер развития половодья, интенсивность пика будут напрямую зависеть от погодных условий в период снеготаяния. При дружном развитии весенних процессов уровни воды могут достигнуть опасных отметок в реках Кубня, Карла, Берсут, Малый Черемшан», – поделился Андрей Елизаров.
Идет мониторинг ситуации: работают гидропосты, оперативные группы, задействованы БПЛА
«С целью снижения рисков на территории республики организована подготовка к прохождению весеннего половодья. Превентивные мероприятия выполняются», – рассказал Андрей Елизаров.
В настоящее время идет постоянный мониторинг ситуации с паводком. Для этого была задействована гидрологическая сеть УГМС республики, состоящая из 35 стационарных гидропостов, а начиная с 20 марта еще и 113 временных гидропостов. Спланирована работа 88 оперативных групп, в том числе предполагается использование беспилотных летательных аппаратов.
«Организован космический мониторинг обстановки, применение информационных ресурсов, построение моделей зон подтопления и доведение их до органов местного самоуправления, взаимодействующих структур», – рассказал Андрей Елизаров.
Уже на данный момент в целях предупреждения образования и ликвидации ледовых заторов в республике проводятся мероприятия по ослаблению прочности льда. Например, его чернение, которое уже было проведено на территории восьми районов республики. Было очищено более 5 тысяч водопропускных труб, проведена расчистка рек. В дальнейшем в период вскрытия рек будут проводиться мероприятия по подрыву льда.
«В готовности находятся 158 пунктов временного размещения вместимостью более 40 тысяч человек», – рассказал Андрей Елизаров.
Для выполнения противопаводковых мероприятий была создана группировка сил, насчитывающая более 19 тысяч человек и оснащенная более чем 4 тысячами единиц техники.
«В целом силы и средства к паводкоопасному периоду готовы. Обстановку держим на контроле», – рассказал Андрей Елизаров.
Ранее «Татар-информ» уже рассказывал о том, что на подготовку к паводку в республике было выделено более 988 миллионов рублей.
Рекомендации тем, кто живет в зоне возможного подтопления
Жителям, находящимся в зоне негативного воздействия паводка, необходимо:
очистить придомовую территорию от снега и мусора;
прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории и рядом с ней от снега, льда, мусора;
подготовить набор самого необходимого на случай, если ваш дом окажется отрезанным от «большой земли»;
заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот;
домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места;
предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т. д.;
застраховать свое имущество, чтобы потом было проще восстановить его, если паводок нанесет ему вред;
наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей – весной нужно особенно усилить контроль за местами детских игр, предостеречь от игр на обрывистом берегу, около водоемов.
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