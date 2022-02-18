Из-за отмены ограничений Данию подозревают в фальсификации статистики заболевших
После того как в Дании отменили антиковидные ограничения, властям приходится опровергать дезинформацию в социальных сетях о якобы поддельной статистике заболеваемости. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.
Некоторые пользователи также считают, что органы здравоохранения страны не сообщают истинных данных по количеству больных с коронавирусом реанимации, и что служба охраны психического здоровья перегружена такими пациентами.
Несмотря на то, что уровень заболеваемости все еще сохраняется на достаточно высоком уровне, органы здравоохранения считают, что возврат к нормальной жизни не представляет угрозы для жителей.
«Мой взгляд обращен на тяжелобольных. Я смотрю на количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, и оно чрезвычайно мало», – заявил директор Минздрава страны Серен Брустрем.
Дания стала первой страной Евросоюза, где были полностью сняты антиковидные ограничения.
С 1 февраля в нормальном режиме без ограничений аработали кафе, рестораны, бары, ночные клубы, где продается алкоголь, отменили ковид-паспорта для пользования общественным транспортом.
Также количество зрителей и участников развлекательных и спортивных мероприятий больше не ограничивается.
Отмечается, что 80,8% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, а 60,6% уже получили бустерную дозу.