Дания стала первой страной в ЕС, где отменили все антиковидные меры

С 1 февраля Дания первой из стран Евросоюза отменяет все ограничения против коронавируса, сообщает «Интерфакс».

В стране перестает действовать масочный режим, паспорта вакцинации, ограничения по времени работы баров и ресторанов и другие меры. Однако сохранятся некоторые ограничения для прибывающих туристов, в особенности для невакцинированных путешественников из стран, которые не входят в Шенгенскую зону.

Причина отмены практически всех антиковидных мер заключается в том, что уже более 80% населения Дании получили обе дозы вакцины от Covid-19 и около 60% привились бустерной дозой вакцины.

Инициатива об отмене антиковидных мер поступила от Министерства здравоохранения страны на прошлой неделе и была утверждена парламентом.

За весь период пандемии в стране зафиксировали более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 3,7 тыс. летальных исходов.

Ранее ВОЗ предложило отменить введенные в мире запреты и ограничения на поездки по миру, так как они показали свою неэффективность в борьбе с коронавирусом.