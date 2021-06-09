Семь тысяч жителей Казани находятся без света из-за отключения подстанции

Примерно семь тысяч жителей Московского района Казани остались без света из-за отключения на подстанции, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об аварии на подстанции, электричество отключили в домах по улицам Волгоградская, Тунакова, Восстания, Енисейская, Восход и Академика Королева.

В пресс-службе ведомства уточнили, что отключение произошло на подстанции «Ленинская», в 19.45 электроснабжение частично восстановлено.

Причина происшествия на данный момент выясняется.