Из-за аварии на электросетях часть Московского района Казани осталась без света

Из-за аварийного отключения на сетях часть жителей Московского района Казани сегодня вечером осталась без электричества. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов города в своем Telegram-канале.

«Без света дома по адресам: ул. Тунакова, Гагарина, Восстания, Енисейская, Восход, Ак. Королева, Волгоградская», — говорится в сообщении.

В районной администрации отмечают, что подача электроэнергии будет возобновлена в течение полутора часов. «Сейчас электричество подают по временной схеме», — уточняет пресс-служба мэрии столицы Татарстана.