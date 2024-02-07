После пяти крупных аварий в Казани прокуратура потребовала, чтобы «Водоканал» принял меры

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Прокуратура Казани провела проверку в МУП «Водоканал», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что с 19 по 22 января в Казани случилось 5 крупных аварий на Ноксинском спуске, мамадышском тракте, Яруллина, Амирхана и в поселке Северный.

Так, в поселке Северный 20 января от холодного водоснабжения были отключены 90 абонентов. Устранить аварию удалось лишь на следующий день. На Яруллина же без воды остались 5 многоквартирных домов. Из-за аварии возникли затруднения дорожного движения.

По результатам проверки в адрес руководителя МУП «Водоканал» внесено представление об устранении причин и условий допущенных нарушений, а также о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.