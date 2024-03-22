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Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Курской области пострадал мирный житель
Сегодня ночью со стороны ВСУ был обстрелян поселок Тёткино Глушковского района в Курской области. Осколочное ранение получил местный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Ему оказана необходимая медицинская помощь», – отметил чиновник.
Кроме того, в результате обстрелов повреждено четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в многоквартирном доме.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате утренних обстрелов в Белгородской области погибла женщина. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах – от полученных ран она скончалась на месте. Также ранены два человека: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма.
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