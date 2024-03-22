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Один человек погиб во время утренней атаки ВСУ по Белгородской области
В результате утренних обстрелов в Белгородской области погибла женщина. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Один человек погиб – женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах – от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины», – отметил он.
По предварительным данным, два человека пострадали: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма.
В Белгороде повреждено остекление в 31 квартире , одном частном жилом домовладении и четырех учреждениях здравоохранения. Также пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели.
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В Белгородском районе в поселке Майский пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении.
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На местах работают оперативные службы.
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