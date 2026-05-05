Происшествия 5 мая 2026 10:52

Из-за ночной атаки ВСУ на Чебоксары пострадал человек

В результате ночной атаки ВСУ на Чебоксары пострадал человек. Об этом сообщает глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, угрозы жизни пострадавшего нет.

«К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь», – сообщил Николаев, добавив, что ситуация находится под его личным контролем и контролем профильных ведомств.

«На месте продолжают работу оперативные службы, принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка», – добавил глава региона.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 289 украинских БПЛА в ночь на 5 мая. Вражеские беспилотники были перехвачены, в том числе, и над территорией Татарстана.

