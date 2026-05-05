Происшествия 5 мая 2026 08:56

Минобороны РФ: вражеские БПЛА перехвачены над Татарстаном

Вражеские беспилотники были перехвачены минувшей ночью над территорией Татарстана. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего в ночь на 5 мая над регионами РФ были уничтожены 289 украинских БПЛА.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 4 мая до 7.00 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республик Крым и Татарстан, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.

#атака БПЛА #беспилотники #минобороны рф
