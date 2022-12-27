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Происшествия
27 декабря 2022  10:14
Елена Саляхова

Из-за неправильного запуска салюта в прошлый Новый год травмы получили пять татарстанцев

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В прошлые новогодние праздники пять татарстанцев получили травмы из-за неправильного запуска салюта. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин

Выступая с докладом, он отметил, что в период новогодних каникул число пожаров увеличивается вдвое. 

«С 30 декабря прошлого года по 10 января этого в Татарстане были зарегистрированы 142 пожара, на которых погибли 8 человек. Большее число пожаров произошли в жилых домах», – уточнил начальник ведомства. 

Сотрудники МЧС напоминают, что с 19 декабря и до окончания новогодних каникул в Татарстане действует особый противопожарный режим. Для запуска салютов на территории республики открыты более 700 площадок.

#пожары в татарстане #Новый год #особый противопожарный режим
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