Из-за непогоды в Татарстане судовладельцам порекомендовали отказаться от выхода на воду

В ГУ МЧС России по РТ судовладельцам порекомендовали отказаться от выхода на воду.

Главный государственный инспектор РТ Юрий Венедиктов предостерег судоводителей от выхода на воду при существующем неблагоприятном прогнозе возникновения сильного ветра. Особенно это касается владельцев ПВХ-лодок, имеющих ограничения по отдаленности от берега и высоте волны, отметили в ведомстве.

Кроме того, все, кто находится во время движения на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров включительно, а также дети до 12-летнего возраста, находящиеся вне судовых помещений, должны быть одеты в индивидуальные спасательные жилеты.

Напомним, сегодня на территории Республики Татарстан продолжает действовать штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается гроза, град и порывистый ветер до 15 — 20 м/с. Ветер ослабеет только в среду, после чего вновь начнет усиливаться гроза.