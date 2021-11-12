Из-за неблагоприятной погоды в Татарстане отменен последний в этом году субботник

Из-за неблагоприятных погодных условий последний общереспубликанский субботник по очистке прибрежных территорий в Казани был отменен. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

«Выражаем благодарность всем, кто откликнулся и решил провести свой выходной вместе с нами, посвятив этот день общереспубликанской генеральной уборке <...> Но в связи с ухудшением погодных условий субботник по очистке прибрежных территорий в Казани отменяется», — говорится в сообщении министерства.

Всего с апреля по октябрь в этом году в экоакциях приняли участие более 276 тыс. татарстанцев. Всего активисты очистили более 10 тыс. км прибрежных зон и собрали 37 тыс. кубометров мусора.

Мероприятия проходили в рамках акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.