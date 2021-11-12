В субботу на Казанке пройдет заключительный общереспубликанский субботник

Заключительный общереспубликанский субботник в рамках всероссийской акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» пройдет 13 ноября в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Большая генеральная уборка перед зимой по очистке прибрежной территории и акватории реки Казанки станет завершающей в этом году. <…> В Казани центральной точкой субботника станет пляж Нижнее Заречье», — пояснили в ведомстве.

Организатором акции выступает Минэкологии РТ. Мероприятие проводится при поддержке ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса», молодежного движения «Будет чисто» РТ и отделения Русского географического общества в Татарстане.

Кроме того, волонтеры и студенты проведут уборку еще на двух площадках. Это зеленая зона по улице Гаврилова и территория Русско-Немецкой Швейцарии. Помимо этого, масштабные субботники будут организованы на всей территории Татарстана. Экологическая акция на Казанке стартует в 10.30 утра. Присоединиться к ней могут все желающие.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году их цели был скорректированы.