Из-за метели видимость на дорогах Татарстана снизится до 1 000 метров и менее

В ночь с 17 на 18 декабря и днем воскресенья в Татарстане ожидается ухудшение метеоусловий. Об этом передает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Прогнозируются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах будет идти ледяной дождь. Во время метели видимость на дорогах упадет до 1 000 метров и менее.

Порывы южного ветра будут достигать 22 метров в секунду, в Казани — до 18 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждают о тумане и гололеде, на дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица.

Ночью столбик термометра будет показывать от −3 до −8 градусов, днем потеплеет до +3.

ГИБДД Татарстана призывает водителей и пешеходов быть осторожными в непогоду. Отмечается, что плохие метеусловия сохранятся и в понедельник.