ГИБДД Татарстана призывает водителей и пешеходов быть осторожными в непогоду

В Татарстане с 17 по 19 декабря ожидается значительное ухудшение погоды. В субботу, 17 декабря, в республике прогнозируется метель, ночью и утром в отдельных районах возможен туман, метель, снегопад.

В воскресенье также ожидаются сильные осадки, мокрый снег, ледяной дождь, а также будет сильная гололедица.

Ухудшение погоды перейдет и на понедельник. Сохранится гололед, также прогнозируются метели.

В ГИБДД Татарстана напоминает водителям, что ухудшение погоды может быть весьма опасным.

«Водителям следует увеличить дистанцию между транспортными средствами, избегать внезапных торможений. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии», – напоминают в Госавтоинспекции Татарстана.