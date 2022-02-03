Из-за коронавируса с 3 февраля школы Майкопа перейдут на дистант

Из-за роста ковид-случаев школы и организации дополнительного образования Майкопа с 3 февраля переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Занятия в детских творческих коллективах и кружках также временно будут переведены на дистанционный формат обучения», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, рекомендовано приостановить выезды учащихся общеобразовательных организаций и организаций допобразования, а также детских творческих коллективов за пределы города. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Воронежской области решили перевести на дистанционное обучение всех учеников 5-11-х классов школ Воронежа.