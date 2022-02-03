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Наука и образование
3 февраля 2022  03:12

Из-за коронавируса с 3 февраля школы Майкопа перейдут на дистант

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Из-за роста ковид-случаев школы и организации дополнительного образования Майкопа с 3 февраля переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Занятия в детских творческих коллективах и кружках также временно будут переведены на дистанционный формат обучения», — добавили в пресс-службе. 

Кроме того, рекомендовано приостановить выезды учащихся общеобразовательных организаций и организаций допобразования, а также детских творческих коллективов за пределы города. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Воронежской области решили перевести на дистанционное обучение всех учеников 5-11-х классов школ Воронежа.

#коронавирус #дистанционное обучение
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