В Воронеже ученики 5-11-х классов перейдут на дистант с 3 февраля

Из-за роста ковид-случаев власти Воронежской области решили перевести на дистанционное обучение всех учеников 5-11-х классов школ Воронежа. Решение вступает в силу 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«Учреждения дополнительного образования в Воронеже также будут работать в дистанционном режиме. В муниципалитетах решение о дистанционной форме обучения принимается главами районов лично, исходя из эпидобстановки», — рассказали в региональном Правительстве.

Также до конца недели в городе откроются десять центров первичного осмотра при подозрении на Covid-19. Ранее функционировало четыре подобных центра — в городском ДК, дворце спорта «Юбилейный», ДК «Боровое» и детской школе искусств № 5.

Кроме того, на неделю будет приостановлена деятельность цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций. В органах власти и подведомственных учреждениях всех беременных переведут на удаленку. Руководству частных предприятий также рекомендуют перевести таких сотрудников на дистант.

С 5 января в Воронежской области число ежесуточных заражений выросло почти в 13 раз — с 175 до 2 266.