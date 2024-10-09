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Из-за изменений ставок по «упрощенке» бюджет Татарстана потеряет 3 млрд рублей
Из-за отмены повышенных ставок по упрощенной системе налогообложения бюджет Татарстана потеряет 3 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин на четвертом заседании Госсовета РТ.
«С 2025 года будут действовать существенные изменения в федеральном законодательстве. Повышается ставка по налогу на прибыль до 25%, изменили порог по упрощенной системе налогообложения», – сказал глава Минфина.
По федеральному законодательству с 2025 года налоговая ставка на «упрощенке» составит 6%, если объект налогообложения — доходы, и 15% при обложении доходов, уменьшенных на величину расходов.
В прошлом году при ставках в 8% и 20% в бюджет Татарстана перечислено по «упрощенке» более 3 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».
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