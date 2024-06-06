Госсовет РТ предложит Госдуме оставить прежние ставки по «упрощенке»

Депутаты обсудили федеральный законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс России и отдельные законодательные акты. Парламентарии предложат оставить прежние ставки по упрощенной системе налогообложения. Об этом стало известно на 54-м заседании парламента.

«Минфин России внес в Правительство законопроект об изменениях в налоговой системе. Предлагается пятиступенчатая шкала НДФЛ, рост налога на прибыль до 25%, изменение механизма обложения сверхдохода в части бизнеса по “упрощенке” и амнистия по дроблению бизнеса», – рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

По его словам, пакет документов поступил вчера в объеме 250 листов. «Мы сутки изучали, нужно подробно смотреть эти законы, к чему они приводят по каждому виду налогов. Мы смотрели со стороны регионального бюджета», – заметил депутат.

Он добавил, что подготовлены замечания именно по упрощенной системе налогообложения. «Законодатель говорит, что для “упрощенки” нужно установить налоговую ставку 6% и 15%. А в прошлом году мы применяли ставку 8% и 20%, за которые получили более 3 млрд рублей. Госдума просит высказать нас свое мнение. То, что теряет республика в первую очередь, – это по “упрощенке”. Мы предлагаем оставить ставки такие же, как в этом году, – 8% и 20%», – подчеркнул спикер.

По мнению Якунина, татарстанские парламентарии «должны высказать свои потери», чтобы учитывали мнение региона и была возможность получить компенсацию по выпадающим доходам. «По другим вопросам нужно глубокое изучение ситуации и влияния», – пояснил он.

Депутат отметил, что после первого чтения законопроекта можно будет вносить поправки, и «этот момент нужно использовать».