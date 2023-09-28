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Из-за глобального сбоя в казанском аэропорту были задержаны три рейса
В связи с глобальным сбоем в одной из систем бронирования в аэропорту «Казань» были задержаны рейсы в Астану и Москву (на 40 минут) и Санкт-Петербург (более часа). Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что была временно затруднена регистрация на некоторые авиарейсы. Пассажиры сообщали об очередях и некорректной работе табло.
«После предпринятых мер система была восстановлена и работает в штатном режиме. На данный момент какие-либо очереди или затруднения в процессе регистрации отсутствуют», – сообщили в пресс-службе аэропорта.
Напомним, сегодня произошел глобальный сбой в системе бронирования авиабилетов Leonardo, разработанной «Ростехом». Позднее в компании заявили, что система подверглась массированной DDoS-атаке из-за рубежа.
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