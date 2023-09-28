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Глобальный сбой произошел в системе бронирования авиабилетов Leonardo
Глобальный сбой произошел в системе бронирования авиабилетов Leonardo, разработанной «Ростехом». Об этом на своем сайте сообщает авиакомпания «Аэрофлот».
Отмечается, что из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании.
«На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», – отметили в компании.
Кроме того, авиакомпания «Победа» сообщила, что из-за сбоя в системе бронирования затруднена работа билетных сервисов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах.
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