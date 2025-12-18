news_header_top
16+
Общество 18 декабря 2025 06:00

Из-за циклона в РТ потеплеет до +1 градуса и пройдут осадки в виде мокрого снега и мороси

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 18 декабря, благодаря влиянию теплого сектора циклона в Татарстане ожидается дальнейшее повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега, снега и мороси, начавшиеся ночью, распространятся на преобладающую часть территории региона. Местами, включая Казань, возможен гололед. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся в темное время суток туман.

Южный и юго-западный ветер силой 6 до 11 м/с в дневные часы местами будет усиливаться порывами до 15 м/с (в столице РТ – только до 14 м/с). На дорогах образуется гололедица, кое-где сильная.

После ночных -2, -7 градусов (на востоке Татарстана – -8, -13) в светлое время суток воздух прогреется до -3, +1 градуса (в Казани – -1, +1 градуса).

