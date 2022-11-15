Онлайн-рекрутинг: В России растет интерес к найму женщин и возрастных кандидатов

На фоне частичной мобилизации в поведении работодателей в России фиксируются изменения, например, интерес к соискателям женского пола, а также возрастных кандидатов. Однако в Татарстане пока эти тренды проявляются слабо. Так, к концу сентября работодатели региона стали на 1% реже приглашать на собеседования женщин: по сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, снизилась с 62% до 61%, а доля мужских – выросла с 38% до 39%. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе hh.ru в Поволжье.

«Рынок труда в России и так был достаточно сбалансированным между мужчинами и женщинами: примерно пополам. В нашей стране сохраняется высокая занятость среди работников обоих полов. Но если учитывать общие предварительные тенденции, то можно допустить, что рынок труда будет мигрировать в еще более “женскую” сторону и работодатели станут активнее рассматривать женщин по позиции, которые ранее считались “мужскими”», – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru в Поволжье Александра Севостьянова.

По данным hh.ru, к концу сентября рекрутеры в целом по стране стали чаще приглашать на собеседования женщин (+3%), тогда как доля мужских резюме, заинтересовавших рекрутеров, сократилась с 41% до 38%. Этот тренд наиболее выражен в профессиональных сферах «Страхование» (женщин стали приглашать на собеседования на 9% чаще), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%). В целом интерес к соискателям женского пола вырос в 21 профессиональной сфере из 28.

Помимо гендерного перекоса, говорит Севостьянова, заметен зарождающийся рост интереса к кандидатам зрелого возраста. В целом по России наиболее молодой группе соискателей в возрасте 18-24 лет приглашений стало на 2% меньше (снижение с 34% до 32% на последней неделе сентября по сравнению с первой). Вместе с тем, в более возрастных группах зафиксирован прирост приглашений на 1%: 35-44 года (с 20% до 21%) и 45-54 года (с 7% до 8%). В Татарстане в последнюю неделю сентября работодатели на 5% реже приглашали на собеседования соискателей в возрасте 18-24 лет. В то же время на 1% увеличилась доля приглашений, отправленных соискателям 35-44 лет.

«На эти процессы влияет не столько частичная мобилизация, сколько общий дефицит людей на рынке труда. Можно ожидать, что рынок труда станет более “возрастным”. Пока аналитики наблюдают лишь зачатки этого тренда, однако ситуация может измениться уже в ближайшие два-пять лет. Высокий спрос на квалифицированных работников, профессионалов своего дела на рынке труда наблюдается не первый год. Однако в условиях турбулентности потребность компаний в проявлении устойчивости возрастает, соответственно усиливается спрос на опытные кадры», – отмечает Александра Севостьянова.

Ранее в hh.ru отметили, что спрос на соискателей рабочих специальностей в Татарстане будет расти, дефицит рабочего персонала усугубится.