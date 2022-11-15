Рынок труда в Татарстане — дефицит рабочего персонала будет расти

Спрос на соискателей рабочих специальностей в Татарстане будет расти, а предложение людей — нет, как следствие, дефицит рабочего персонала усугубится, заявила «Татар-информу» руководитель пресс-службы hh.ru в Поволжье Александра Севостьянова. Аналогичные предположения аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России высказывают и относительно инженерно-технических специальностей – спрос на данных специалистов и сейчас очень высокий.

В целом, по данным hh.ru в Поволжье, в настоящее время дефицит кадров (менее трех резюме) в Татарстане наблюдается в производственной сфере, среди рабочего персонала, в транспортно-логистической сфере, а также в продажах и строительстве. Особенно трудно работодателям привлекать специалистов рабочего толка — уровень конкуренции среди «синих воротничков» не дотягивает даже до одного резюме на вакансию. «Пока сложно сказать, как справляться с нехваткой линейного и массового персонала, учитывая растущий дефицит курьеров, водителей, производственного и рабочего персонала во всех регионах», – отметила Севостьянова.

По ее словам, вызовы последних трех лет, начиная с 2020-го, сильно повлияли на трансформацию рынка труда. «Пандемия, к примеру, изменила отношение к удаленному формату работы, масштабировала его. 2021 год начался с серьезного дефицита кадров в различных профобластях: ИТ-специалисты, рабочий и производственный персонал, строители и т.д. 2022 год вновь обновил реальность рынка труда. Однако сокращение числа предложений работы после 24 февраля закончилось еще в мае. Начиная с июня наблюдался постепенный подъем активности работодателей, выраженной в количестве вакансий. И вновь снижение, но небольшое, объемов найма в середине осени (в Татарстане динамика вакансий в октябре 2022-го на 1,9% ниже в сравнении с сентябрем). Мы видим, что рынок труда подстраивается под новые вызовы и на каждый новый реагирует все менее остро», – говорит Севостьянова.

Наиболее ощутимое снижение числа вакансий в октябре относительно сентября в Татарстане наблюдается в научно-образовательной сфере (-26%), в индустрии красоты и фитнеса (-22,2%), в туристической отрасли и гостинично-ресторанном бизнесе (-17,9%). При этом динамика резюме демонстрирует незначительные приросты в профобласти «Административный персонал» (+4,4%), в медико-фармацевтической (+4%) и ИТ-сферах (+3,3%), а также в туристической отрасли и гостинично-ресторанном бизнесе (+3%). В среднем по Татарстану в октябре число резюме выросло на 1,4% относительно сентября, уровень профессиональной конкуренции в республике сейчас находится в комфортных значениях – 4,6 резюме на одну вакансию. Относительно начала года выросла профконкуренция среди начинающих специалистов: в январе было 4,4 резюме на вакансию, в октябре – уже 6,5.