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Общество 7 февраля 2024 14:04

Из-за аварии на водопроводе по ул.Усманова в Казани десять зданий остались без воды

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В Казани произошла авария на водопроводе по ул.Шамиля Усманова, 32а. Из-за этого проведено временное отключение поврежденного участка, сообщается в телеграм-канале «Водоканала».

Чтобы минимизировать отключения для абонентов, водоснабжение прекращено в восьми многоквартирных домах, одном административном здании и гимназии. Их адреса:
— ул. Шамиля Усманова 30, 32, 32а;
— ул. Восстания д. 81, 79, 76, 77, 75, 73, 71.

Устранением последствий аварии занимаются три бригады аварийной службы, а также семь единиц техники. Помимо ремонта, они ведут работы по уборке наледи.

Жители домов, попавших под отключение, могут подать заявку на позвоз воды по номеру +7(843)231-62-60.

Ранее стало известно, что после пяти крупных аварий в Казани прокуратура потребовала, чтобы «Водоканал» принял меры.

#авария #водопровод
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