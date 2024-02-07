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Из-за аварии на водопроводе по ул.Усманова в Казани десять зданий остались без воды
В Казани произошла авария на водопроводе по ул.Шамиля Усманова, 32а. Из-за этого проведено временное отключение поврежденного участка, сообщается в телеграм-канале «Водоканала».
Чтобы минимизировать отключения для абонентов, водоснабжение прекращено в восьми многоквартирных домах, одном административном здании и гимназии. Их адреса:
— ул. Шамиля Усманова 30, 32, 32а;
— ул. Восстания д. 81, 79, 76, 77, 75, 73, 71.
Устранением последствий аварии занимаются три бригады аварийной службы, а также семь единиц техники. Помимо ремонта, они ведут работы по уборке наледи.
Жители домов, попавших под отключение, могут подать заявку на позвоз воды по номеру +7(843)231-62-60.
Ранее стало известно, что после пяти крупных аварий в Казани прокуратура потребовала, чтобы «Водоканал» принял меры.
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