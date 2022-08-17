Из-за африканской чумы свиней власти запретили охоту в ряде районов Татарстана

В татарстанских охотхозяйствах Албаевское и Куйбышевское определены эпизоотические очаги африканской чумы свиней. В этих охотхозяйствах, а также на ряде других территорий Татарстана охота запрещена. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В связи с выявлением африканской чумы свиней на территории республики указами Президента РТ определены эпизоотические очаги в охотничьих хозяйствах Албаевское и Куйбышевское. В угрожаемую зону входят части охотничьих хозяйств Куйбышевское, Албаевское и Сабинский лесхоз <…>», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в зону наблюдения включены 32 муниципальных района республики, за исключением Агрызского, Азнакаевского, Актанышского, Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского, Мензелинского, Муслюмовского, Сармановского, Черемшанского и Ютазинского.

В эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне запрещены все виды охот, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. В зоне наблюдения запрещена охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.

При получении разрешений на добычу охотничьих ресурсов необходимо уточнять границы территории, разрешенной для охоты. Кроме того, охотникам необходимо проводить ветеринарно-санитарную экспертизу добытых кабанов, уточнили в госкомитете.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у татарстанских фермеров изымут животных для ликвидации очагов африканской чумы свиней.