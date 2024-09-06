Из установленных в Казани желтых сеток вывезли 5,5 тыс. куб. метров вторсырья

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За август из столицы Татарстана вывезли 653,3 тыс. куб. метров отходов. В том числе 5,5 тыс. куб. метров вторсырья забрали из желтых сеток для раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На городскую мусороперегрузочную станцию (МПС-1) поступило 4 тыс. тонн отходов, из которых удалось отобрать 351,6 тонны вторсырья.

В желтых сетках можно оставлять все виды металла, пластика, стекла, макулатуры и тетрапак. Сейчас в Казани установлено около 1800 желтых сеток. УК «ПЖКХ» пообещала до конца года поставить их в каждом дворе, о чем сообщал «Татар-информ».

В пресс-службе регионального оператора рассказали, что пункт приема вторсырья «Точка сбора» за август посетили 564 человека. Они сдали на переработку 11 тонн отходов, в основном — технику и пластик. Пункт работает каждый день по адресу: ул. Васильченко, д. 6. Там принимают 39 видов вторсырья.

С сентября казанские предприниматели, занимающиеся переработкой вторсырья, смогут получить субсидии от муниципалитета, напомнили в мэрии столицы РТ.