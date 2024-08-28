УК «ПЖКХ» пообещала до конца года поставить в каждом дворе Казани желтые сетки

Сейчас во дворах столицы Татарстана установлено около 1800 желтых сеток для раздельного сбора мусора по пяти фракциям. Перед регоператором стоит задача поставить такие сетки в каждом дворе. Об этом сообщил генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов во время дискуссии «Казань без отходов: С чего начать и насколько это реально?», состоявшейся сегодня.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы для себя поставили цель — в каждом дворе, около каждой контейнерной площадки должна появиться желтая сетка. Что туда складывать? Бумагу, пластик, металл, стекло, сейчас еще начали принимать тетрапак. Здесь, как и всегда, идут дебаты — почему одна желтая сетка и столько всего», — сказал он.

Спикер отметил, что после появления таких сеток во дворах жители Казани стали чаще сортировать мусор.

«В день мы получаем сортированных отходов из желтых сеток порядка 4 тонн», — добавил Чекашов.

Гендиректор УК «ПЖКХ» заверил, что до конца года практически на каждой контейнерной площадке города будет стоять желтая сетка.

«Если для себя человек выбрал сортировку, мы дадим ему такую возможность. Желтые сетки вывозят отдельные мусоровозы», — заметил он.

При этом он пожаловался на убытки, которые несет регоператор.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Каждый вывоз желтой сетки — это минус 350 рублей», — констатировал Чекашов.

Он добавил, что сейчас профессиональные экоактивисты на специальных точках сбора в городе могут сортировать и привозить в УК «ПЖКХ» примерно 39 фракций мусора.

Дискуссия «Казань без отходов: С чего начать и насколько это реально?» прошла в рамках программы «Городские модераторы» в в Горкинско-Ометьевском лесу.