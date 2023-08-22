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Из Татарстана в Рубежное прибыло 85 тонн гуманитарного груза
Из Татарстана в ЛНР прибыло 85 тонн различных грузов, собранных благотворительным фондом «Добрая Казань». Гуманитарную помощь в Рубежное доставили четырьмя большегрузами.
В основной перечень включены строительные материалы, необходимые для восстановления жилого фонда и социальных объектов пострадавших в результате боевых действий по освобождению города и обстрелов со стороны ВСУ.
Также татарстанцы направили в подшефную территорию стеклоизол, битумную мастику, спанизол, ондулин, гвозди и инструменты.
Одна из прибывших из Казани фур доставилажителям Рубежного предметы личной гигиены для новорожденных, медикаменты, бытовую химию и художественную литературу.ㅤ
Ранее «Татар-информ» сообщал, что неравнодушные жители и предприниматели Казани собрали несколько фур для отправки Лисичанска и Рубежного.
«Мы рады, что можем помочь, жизнь продолжается. В Лисичанске и Рубежном тяжело найти пеленки, подгузники и товары для детей, к нам обратились и мы с удовольствием собрали вещи для детей», – отметил тогда мэр Казани Ильсур Метшин.
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