«Книги и товары для детей»: Ильсур Метшин рассказал, какой груз отправили в ЛНР

Сегодня из Казани в Лисичанск и Рубежное отправился десятый гуманитарный груз, собранный с помощью исполкома Казани совместно с фондом «Добрая Казань».

В несколько фур вместились 85 тонн круп и стройматериалов, а также больше тысячи подушек для новорожденных и продукты питания: мясные консервы, мука, бакалейные изделия и прочее.

Для работы со стройматериалами жителям Лисичанска из Рубежного отправили бытовую химию, спецодежду и инструменты, необходимые для строительства.

«Неравнодушные жители и предприниматели Казани собрали для этой отправки 5 фур для Лисичанска и Рубежного. Впервые отправляем гуманитарный груз для новорожденных. Мы рады, что можем помочь, жизнь продолжается. В Лисичанске и Рубежном тяжело найти пеленки, подгузники и товары для детей, к нам обратились и мы с удовольствием собрали вещи для детей», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, наряду с медикаментами, едой и стройматериалами жители Казани приносят книги, которые жители ЛНР с благодарностью принимают.

«Мы рады, что жизнь там налаживается, благодарю всех кто не остался равнодушен. Будем продолжать эту работу», – дополнил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Помимо детских подушек, для родителей Лисичанска собрали 700 одеял и одеял-конвертов, 300 вязанных пинеток, по 100 пеленальных ковриков и переносных люлек и около 4,5 тысяч предметов различной одежды. Со сбором этой помощи помог благотворительный фонд из Казани «Соверши добро».

Еще одна особенность груза – это наличие в нем произведений Александра Пушкина, Мусы Джалиля, Алексея Толстого, Михаила Лермонтова, Александра Беляева, Михаила Зощенко, Николая Носова, Виталия Губарева.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Помимо классических произведений, для детей отправили азбуки, энциклопедии и научно-популярную литературу. Книги передадут школьным и городским библиотекам и подростковым клубам.

С момента первой отправки гуманитарного груза из Казани, которая состоялась в ноябре прошлого года, неравнодушные казанцы и предприниматели города отправили 1100 тонн различных грузов в Лисисчанск и Рубежное.



Центральный склад сбора грузов, расположенный на улице Горьковское шоссе, 53а (склад «Яшин»), продолжает принимать помощь от предприятий и жителей города.

Склад работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, в субботу с 9.00 до 14.00 часов.