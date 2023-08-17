Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Книги и товары для детей»: Ильсур Метшин рассказал, какой груз отправили в ЛНР
Сегодня из Казани в Лисичанск и Рубежное отправился десятый гуманитарный груз, собранный с помощью исполкома Казани совместно с фондом «Добрая Казань».
В несколько фур вместились 85 тонн круп и стройматериалов, а также больше тысячи подушек для новорожденных и продукты питания: мясные консервы, мука, бакалейные изделия и прочее.
Для работы со стройматериалами жителям Лисичанска из Рубежного отправили бытовую химию, спецодежду и инструменты, необходимые для строительства.
«Неравнодушные жители и предприниматели Казани собрали для этой отправки 5 фур для Лисичанска и Рубежного. Впервые отправляем гуманитарный груз для новорожденных. Мы рады, что можем помочь, жизнь продолжается. В Лисичанске и Рубежном тяжело найти пеленки, подгузники и товары для детей, к нам обратились и мы с удовольствием собрали вещи для детей», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
По его словам, наряду с медикаментами, едой и стройматериалами жители Казани приносят книги, которые жители ЛНР с благодарностью принимают.
«Мы рады, что жизнь там налаживается, благодарю всех кто не остался равнодушен. Будем продолжать эту работу», – дополнил он.
Помимо детских подушек, для родителей Лисичанска собрали 700 одеял и одеял-конвертов, 300 вязанных пинеток, по 100 пеленальных ковриков и переносных люлек и около 4,5 тысяч предметов различной одежды. Со сбором этой помощи помог благотворительный фонд из Казани «Соверши добро».
Еще одна особенность груза – это наличие в нем произведений Александра Пушкина, Мусы Джалиля, Алексея Толстого, Михаила Лермонтова, Александра Беляева, Михаила Зощенко, Николая Носова, Виталия Губарева.
Помимо классических произведений, для детей отправили азбуки, энциклопедии и научно-популярную литературу. Книги передадут школьным и городским библиотекам и подростковым клубам.
С момента первой отправки гуманитарного груза из Казани, которая состоялась в ноябре прошлого года, неравнодушные казанцы и предприниматели города отправили 1100 тонн различных грузов в Лисисчанск и Рубежное.
Центральный склад сбора грузов, расположенный на улице Горьковское шоссе, 53а (склад «Яшин»), продолжает принимать помощь от предприятий и жителей города.
Склад работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, в субботу с 9.00 до 14.00 часов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»