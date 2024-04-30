Из Татарстана в Лисичанск и Рубежное отправился очередной конвой из семи машин с помощью

Фото: tatarstan.er.ru

В Лисичанск и Рубежное из Татарстана отправился конвой из семи большегрузных машин с более чем ста тоннами гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения партии «Единая Россия».

В состав конвоя вошли три фуры грузоподъемностью по 19 тонн каждая с бытовой химией (моющими и чистящими средствами, мылом, стиральным порошком) от компании «Нэфис Косметикс». Их отправил благотворительный фонд «Нэфис», учредителем которого является депутат Государственной Думы РФ Ирек Богуславский.

Заинский район РТ направил машину с емкостями для хранения воды на 1000 и 200 литров, а также 5 тонн сухого молока, 5 тонн сахарного песка и 2 тонны извести для побелки бордюрного камня.

Спасский район отправил мебель стоимостью 1,5 млн рублей для оснащения социальных учреждений, которые на сегодняшний день уже отремонтированы, Мамадышский район — 3 тонны воды, 7 тонн картофеля и бытовую химию, а Менделеевский — средства личной гигиены, одежду, воду, крупу и бытовую химию (общая масса груза — 5 тонн). Также 3,6 тонны воды передали активисты волонтерского движения «Душа России» и основатель Юлия Хакимова.

Кроме того, в состав нынешней партии груза также вошли пособия для подготовки к ЕГЭ, художественная литература, канцтовары и сладости для учащихся школы №4 Лисичанска от педагогов, родителей и детей казанской школы №113 имени героя России М. Ахметшина.

Продукты и канцтовары передало первичное отделение «Единой России» по Кировскому району Казани, а региональное отделение направило в Рубежное 500 брендированных пакетов для проведения мероприятий.

Помимо этого, в составе груза вошли 9 тыс. георгиевских ленточек, которые перед Днем Победы раздадут жителям Лисичанска и Рубежного. В первом из этих городов участие в акции примут представители Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России». Они также собрали для местных жителей 60 коробок одежды, сладости и раскраски для детей. В свою очередь АО «Транснефть-Прикамье» предоставило 100 наборов для игры в бадминтон.

«С каждой поездкой в Лисичанск, Рубежное видны изменения, которые там происходят. Ремонтируются дома, появляется свет, газ, тепло, связь, что немаловажно для местных жителей — они долго были без связи, ремонтируются социальные учреждения», — прокомментировал отправку конвоя руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

«Люди в Татарстане не устают помогать — предприятия, организации, партийный актив, просто неравнодушные жители — груза всегда собирается очень много, но при этом всегда есть серьезная проблема по организации транспортного сопровождения. В этом нам традиционно помогает Правительство РТ, лично секретарь Татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин и благотворительные организации», — добавил он.

Найти грузовики для этой поездки помогли депутат Госдумы Руслан Гаджиев и Фонд ресоциализации РТ, руководитель которого Данияр Максудов рассказал о планах открытия в Лисичанске новых производств.

Сопровождают партию помощи главы Заинского и Спасского районов Татарстана Разиф Каримов и Фаргат Мухаметов, депутат Государственного Совета РТ Динар Бариев, управляющий делами Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Губанов и команда Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» во главе с его руководителем Русланом Шигабуддиновым.

Это уже 22-я колонна с помощью, собранная под эгидой татарстанских единороссов. Всего с начала специальной военной операции они отправили в Луганскую народную республику 149 машин с 2265 тоннами груза.