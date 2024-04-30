Татарстан запустил в Лисичанске акцию «Георгиевская ленточка»

В Лисичанске одновременно со всеми регионами страны стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Один из общепринятых символов Победы в Великой Отечественной войне местному населению раздают «молодогвардейцы» из Татарстана и активисты-старшеклассники. Предполагается, что к 9 мая волонтеры вручат лисичанам несколько тысяч лент.

Фото: © «Татар-информ»

В общей сложности в подшефных Татарстану городах – Лисичанске и Рубежное в эти праздничные дни планируется раздать 5 тысяч «Георгиевских лент». Символ воинской славы России доставило республиканское отделение партии «Единая Россия».

История «Георгиевской ленты» зародилась от ленты к ордену Святого Георгия Победоносца, который был учрежден в 1769 году Екатериной II. Черный и оранжевый цвета означают дым и пламень. Лента является символом героизма и воинской славы защитников России.

Фото: © «Татар-информ»

В нашей стране принято носить «Георгиевскую ленту» как дань памяти погибших в годы Великой Отечественной войны и в знак поддержки бойцов, сражающихся за российский Донбасс.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого