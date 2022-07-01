Врачи о переезде неврологического центра: «Будем лечить при помощи новейших технологий»

Сегодня у неврологического центра Татарстана новоселье. Более тридцати лет он работал в здании постройки начала прошлого века на Ватутина. Для того, чтобы оказывать современную медицинскую помощь пациентам, здание давно устарело. О том, куда перевозят больных и медиков, и что их ждет на новом месте – в репортаже «Татар-информа».

Республиканский клинический неврологический центр до сегодняшнего дня располагалось в доме № 13 на Ватутина 1905-1912 года постройки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Здесь людей лечили с начала прошлого века»

Здание Республиканского клинического неврологического центра до сегодняшнего дня располагалось в доме № 13 на Ватутина – построено оно в начале прошлого века, точная дата неизвестна, предположительно период с 1905-го по 1912-й годы. Тогда Братья Крестовниковы открыли неподалеку производство, построили двухэтажные дома для рабочих, а позже для них открыли амбулаторию.

За все время существования этого здания в нем всегда находились больницы – разные в разные годы. 26 лет назад сюда заехали неврологи. Рядом в старинном двухэтажном деревянном здании располагается администрация лечебного учреждения. В 90-е на территории возвели еще один корпус, в нем находится поликлиника.

В 90-е на территории возвели еще один корпус, в нем находится поликлиника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Последние три десятка лет капитальный ремонт в здании не проводился.

Экскурсию «Татар-информу» провел исполняющий обязанности главного врача центра Рафат Садриев.

Он рассказал, что большая проблема этого исторического здания – канализация. Подвала в нем нет, коммуникации идут через улицу. Во время коммунальных аварий приходилось снимать асфальт, копать землю, чтобы подобраться к трубам.

Экскурсию по зданию провел исполняющий обязанности главного врача центра Рафат Садриев. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отсутствие ремонта, конечно, сказалось на внешнем виде здания – и несмотря на то, что все здесь дышит породистой стариной, взгляд останавливается на обшарпанных полуколоннах, разваливающемся антаблементе, потрепанных фасаде и фундаменте.

Внутри строения очень высокие потолки, большие двери в палаты с большими окнами со ставнями. Медики вспомнили, что здесь даже снимали сцены для одного из сериалов – съемочная группа обратила внимание на старинные двери в палаты.

Для оказания современной медпомощи здание устарело Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Стены обшарпаны, кое-где видны старые провода. Медики делали все, чтобы на узких и крутых лестницах передвигаться было удобно даже маломобильным пациентам. Однако стоит признать, что для оказания современной медпомощи здание устарело.

«Главное – сохранить неврологическую службу»

Заместитель главного врача по медицинской части Марина Васильева подчеркнула, что важно сохранить легендарные Центр вертеброневрологии и Центр рассеянного склероза, которые базировались на Ватутина. Вертеброневрологи со всего Татарстана и близлежащих регионов учились и практиковались именно здесь.

Марина Васильева подчеркнула, что важно сохранить легендарные Центр вертеброневрологии и Центр рассеянного склероза Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Условия и удобство если будут соблюдены – прекрасно. Самое главное сохранить неврологическую, вертеброневрологическую службы, сохранить сильный коллектив профессионалов», – отметила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Гульшат Еникеева.

Они надеются, что с переездом работа медицинских сотрудников только улучшится.

Гульшат Еникеева: «Самое главное сохранить неврологическую, вертеброневрологическую службы, сохранить сильный коллектив профессионалов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В современных условиях такое же современное должно быть удобство. Прекрасно, что в седьмой горбольнице такие возможности есть. Это замечательно», – заключила Гульшат Еникеева.

Исполняющий обязанности главного врача центра предположил, что в первое время, скорее всего, пациентам будет непривычно. Но и сегодня добраться до неврологического центра непросто, он располагается в промзоне между заводом «Нэфиса», промышленными складами и исправительной колонией.

Неврологам выделили целый этаж в новом высокотехнологичном лечебно-реабилитационном центре при казанской больнице №7 Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Целый этаж ждет пациентов и медиков

В стационаре неврологического центра уже нет пациентов, с сегодняшнего они начнут лечиться в новом месте.

Неврологам выделили целый шестой этаж в новом высокотехнологичном лечебно-реабилитационном центре при казанской больнице №7.

Зульфия Шайхутдинова: «Мы с удовольствием примем новый коллектив, чтобы вместе оказывать более интенсивную помощь населению ​​​​​» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На данный момент сотрудники пишут заявления, оформляют документы, с сегодняшнего дня они приступают к работе со всем рабочим коллективом. Врачи, заведующие, медсестры постовые, дежурные и ночные, санитарочки заезжают и начинают работать», – отметила заместитель главного врача по медицинской части седьмой больницы Зульфия Шайхутдинова.

Пациентов уже начали принимать в новую современную больницу с передовыми технологиями.

«Мы с удовольствием примем новый коллектив, чтобы вместе оказывать более интенсивную помощь населению со всей республики и города», – заметила заместитель главного врача.

Для врачей здесь предусмотрены просторные ординаторские, комнаты отдыха и приема пищи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для врачей здесь предусмотрены просторные ординаторские, комнаты отдыха и приема пищи. Стены в отделении исполнены в голубых тонах с цветочными узорами,

Неврологическая поликлиника же вскоре переберется в дом 30 на Адоратского. В данный момент там делают косметический ремонт. Дневной стационар для неврологических больных тоже расположится в седьмой больнице.

Для больных есть кабинеты рефлексотерапии, передовые залы ЛФК, массажные кабинеты и даже комната психологической разгрузки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для пациентов с неврологическими проблемами есть кабинеты рефлексотерапии, передовые залы ЛФК, массажные кабинеты, различные современные тренажеры, которые помогают восстановить двигательные функции, лечение током, различные ванны. Есть комната психологической разгрузки.

В каждой палате – свои санузел и душевая, к слову, на Ватутина туалет был общий на этаж.

Удобные кровати вращаются на 360 градусов, у каждой – свои розетки, кнопки вызова медика, доски, на которых пишут время процедур и информацию о пациенте.

Удобные кровати вращаются на 360 градусов, у каждой – свои розетки, кнопки вызова медика Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пациенты смогут гулять на коляске или пешком по парку рядом с Чайковым озером, который находится на территории ГКБ №7.

Заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной и периферической нервных систем №3 Гузель Ахметова рассказала, что они с коллективом переехали в казанскую клинику весной из подразделения неврологического центра, которое находилось в Боровом Матюшино. Там было два довольно старых корпуса. «Татар-информу» врач рассказала, что коллектив довольно быстро привык к новым условиям, сейчас отделение занимает пятый этаж.

«Огромный плюс в том, что здесь огромное количество технологий, которых там у нас не было» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пациенты говорят, что здесь удобнее. Огромный плюс в том, что здесь огромное количество технологий, которых там у нас не было», – заметила она.

Пациентка Резеда Ахмадуллина рассказала, что ее перевели в реабилитационный центр на пятый этаж после операции на коленном суставе, ее прооперировали здесь же.

«Я очень довольна и лечением, и едой, и отношением, и комфортом. Спасибо всем врачам. Все отлично», – рассказала она.

Женщина очень боялась делать операцию. 10 лет откладывала, а как только ей провели хирургическое вмешательство, она сразу же встала в очередь на такую же операцию на второй ноге.

Резеда Ахмадуллина: «Я очень довольна и лечением, и едой, и отношением, и комфортом. Спасибо всем врачам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Врачи «семерки» объяснили, что при необходимости пациенты неврологического отделения сразу смогут попасть на нейрохиругические операции, а после хирургического вмешательства в этом же здании пройти реабилитацию.

«Пациент получит все этапы лечения и все этапы реабилитации в одном месте. Это то, к чему мы стремимся. Пока таких лечебных учреждений очень мало», – заметила Зульфия Шайхутдинова.

В седьмой больнице уверены, что рука об руку с профессионалами клинического центра неврологическая служба будет успешно развиваться на новом комфортном месте.