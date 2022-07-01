Врачи о переезде неврологического центра: «Будем лечить при помощи новейших технологий»
Сегодня у неврологического центра Татарстана новоселье. Более тридцати лет он работал в здании постройки начала прошлого века на Ватутина. Для того, чтобы оказывать современную медицинскую помощь пациентам, здание давно устарело. О том, куда перевозят больных и медиков, и что их ждет на новом месте – в репортаже «Татар-информа».
«Здесь людей лечили с начала прошлого века»
Здание Республиканского клинического неврологического центра до сегодняшнего дня располагалось в доме № 13 на Ватутина – построено оно в начале прошлого века, точная дата неизвестна, предположительно период с 1905-го по 1912-й годы. Тогда Братья Крестовниковы открыли неподалеку производство, построили двухэтажные дома для рабочих, а позже для них открыли амбулаторию.
За все время существования этого здания в нем всегда находились больницы – разные в разные годы. 26 лет назад сюда заехали неврологи. Рядом в старинном двухэтажном деревянном здании располагается администрация лечебного учреждения. В 90-е на территории возвели еще один корпус, в нем находится поликлиника.
Последние три десятка лет капитальный ремонт в здании не проводился.
Экскурсию «Татар-информу» провел исполняющий обязанности главного врача центра Рафат Садриев.
Он рассказал, что большая проблема этого исторического здания – канализация. Подвала в нем нет, коммуникации идут через улицу. Во время коммунальных аварий приходилось снимать асфальт, копать землю, чтобы подобраться к трубам.
Отсутствие ремонта, конечно, сказалось на внешнем виде здания – и несмотря на то, что все здесь дышит породистой стариной, взгляд останавливается на обшарпанных полуколоннах, разваливающемся антаблементе, потрепанных фасаде и фундаменте.
Внутри строения очень высокие потолки, большие двери в палаты с большими окнами со ставнями. Медики вспомнили, что здесь даже снимали сцены для одного из сериалов – съемочная группа обратила внимание на старинные двери в палаты.
Стены обшарпаны, кое-где видны старые провода. Медики делали все, чтобы на узких и крутых лестницах передвигаться было удобно даже маломобильным пациентам. Однако стоит признать, что для оказания современной медпомощи здание устарело.
«Главное – сохранить неврологическую службу»
Заместитель главного врача по медицинской части Марина Васильева подчеркнула, что важно сохранить легендарные Центр вертеброневрологии и Центр рассеянного склероза, которые базировались на Ватутина. Вертеброневрологи со всего Татарстана и близлежащих регионов учились и практиковались именно здесь.
«Условия и удобство если будут соблюдены – прекрасно. Самое главное сохранить неврологическую, вертеброневрологическую службы, сохранить сильный коллектив профессионалов», – отметила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Гульшат Еникеева.
Они надеются, что с переездом работа медицинских сотрудников только улучшится.
«В современных условиях такое же современное должно быть удобство. Прекрасно, что в седьмой горбольнице такие возможности есть. Это замечательно», – заключила Гульшат Еникеева.
Исполняющий обязанности главного врача центра предположил, что в первое время, скорее всего, пациентам будет непривычно. Но и сегодня добраться до неврологического центра непросто, он располагается в промзоне между заводом «Нэфиса», промышленными складами и исправительной колонией.
Целый этаж ждет пациентов и медиков
В стационаре неврологического центра уже нет пациентов, с сегодняшнего они начнут лечиться в новом месте.
Неврологам выделили целый шестой этаж в новом высокотехнологичном лечебно-реабилитационном центре при казанской больнице №7.
«На данный момент сотрудники пишут заявления, оформляют документы, с сегодняшнего дня они приступают к работе со всем рабочим коллективом. Врачи, заведующие, медсестры постовые, дежурные и ночные, санитарочки заезжают и начинают работать», – отметила заместитель главного врача по медицинской части седьмой больницы Зульфия Шайхутдинова.
Пациентов уже начали принимать в новую современную больницу с передовыми технологиями.
«Мы с удовольствием примем новый коллектив, чтобы вместе оказывать более интенсивную помощь населению со всей республики и города», – заметила заместитель главного врача.
Для врачей здесь предусмотрены просторные ординаторские, комнаты отдыха и приема пищи. Стены в отделении исполнены в голубых тонах с цветочными узорами,
Неврологическая поликлиника же вскоре переберется в дом 30 на Адоратского. В данный момент там делают косметический ремонт. Дневной стационар для неврологических больных тоже расположится в седьмой больнице.
Для пациентов с неврологическими проблемами есть кабинеты рефлексотерапии, передовые залы ЛФК, массажные кабинеты, различные современные тренажеры, которые помогают восстановить двигательные функции, лечение током, различные ванны. Есть комната психологической разгрузки.
В каждой палате – свои санузел и душевая, к слову, на Ватутина туалет был общий на этаж.
Удобные кровати вращаются на 360 градусов, у каждой – свои розетки, кнопки вызова медика, доски, на которых пишут время процедур и информацию о пациенте.
Пациенты смогут гулять на коляске или пешком по парку рядом с Чайковым озером, который находится на территории ГКБ №7.
Заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной и периферической нервных систем №3 Гузель Ахметова рассказала, что они с коллективом переехали в казанскую клинику весной из подразделения неврологического центра, которое находилось в Боровом Матюшино. Там было два довольно старых корпуса. «Татар-информу» врач рассказала, что коллектив довольно быстро привык к новым условиям, сейчас отделение занимает пятый этаж.
«Пациенты говорят, что здесь удобнее. Огромный плюс в том, что здесь огромное количество технологий, которых там у нас не было», – заметила она.
Пациентка Резеда Ахмадуллина рассказала, что ее перевели в реабилитационный центр на пятый этаж после операции на коленном суставе, ее прооперировали здесь же.
«Я очень довольна и лечением, и едой, и отношением, и комфортом. Спасибо всем врачам. Все отлично», – рассказала она.
Женщина очень боялась делать операцию. 10 лет откладывала, а как только ей провели хирургическое вмешательство, она сразу же встала в очередь на такую же операцию на второй ноге.
Врачи «семерки» объяснили, что при необходимости пациенты неврологического отделения сразу смогут попасть на нейрохиругические операции, а после хирургического вмешательства в этом же здании пройти реабилитацию.
«Пациент получит все этапы лечения и все этапы реабилитации в одном месте. Это то, к чему мы стремимся. Пока таких лечебных учреждений очень мало», – заметила Зульфия Шайхутдинова.
В седьмой больнице уверены, что рука об руку с профессионалами клинического центра неврологическая служба будет успешно развиваться на новом комфортном месте.