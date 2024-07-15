Из слесаря в контрактники: житель Кайбицкого района в 49 лет изменил свою жизнь

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Кайбичанин Николай Иванов в свои сорок девять лет круто изменил свою жизнь. Житель Молькеева, который трудился слесарем газовой службы в родном селе, месяц тому назад отправился в зону специальной военной операции.

Супруга бойца, директор Молькеевской школы Тамара Иванова была категорически против ухода супруга на СВО, ведь женщине в сельской местности одной вести большое хозяйство очень нелегко.

«А у нас пять бычков, корова, другая живность, картофельное поле, сенокос, другие заботы. К тому же, работа у меня ответственная — отвечаю за школу. Николай — человек хозяйственный, во всем поддерживал меня, помогал во всех делах, возил, куда надо. Даже сейчас, находясь в зоне спецоперации, беспокоится о моей работе: достаточно ли на пришкольном участке вырастет овощей и картофеля. Я не могла себе представить, что в разгар лета лишусь такой поддержки. Но переубедить мужа было невозможно. На мои доводы он ответил: „Сын — уже взрослый парень, будет тебе помогать“. На этом обсуждение прекратил», — рассказала супруга.

Дети бойца также до последнего не верили, что их папа уедет на СВО. Окончательно убедились только в казанском сборном пункте «Патриот», куда пришли проводить отца.

Детей у Ивановых двое: дочка и сын. Алина работает менеджером в Казани, Егор перешел в одиннадцатый класс. Теперь он — главная опора Тамары Вячеславовны. Семья живет в отдельном доме, который построили 16 лет назад с помощью государственной молодежной программы.

Николай Иванов родился в селе Старая Буа в многодетной семье Риты и Алика Ивановых. Он — четвертый среди десяти детей. Семья, в которой он рос, отличалась большим трудолюбием, взаимовыручкой, крепкими устоями. Неслучайно мама награждена медалью «Материнская слава». Именно в таких семьях воспитываются люди, на которых держится не только село, но и страна. О патриотизме они тоже знают не понаслышке. Николай Аликович по последнего момента не сообщал матери о подписании контракта, старался как можно дольше беречь ее от переживаний: ведь Рита Николаевна уже в довольно преклонном возрасте. О чем они говорили на прощание, близким осталось неизвестным. Наверное, сын смог найти правильные слова, чтобы успокоить маму.

Людям, которые уже имеют боевой опыт, решение подписать контракт дается легче. В молодости Николай Иванов прошел настоящую армейскую службу: сначала это была учебка в Костроме, затем в составе внутренних войск его направили в Чеченскую Республику, где он отслужил год. Командиры, оценив старание военнослужащего и образцовое выполнение служебных обязанностей, присвоили ему звание старшины.

Ровно через 30 лет Николай решил повторить свой опыт.

«Николай считает, что на СВО должны идти люди среднего возраста, то есть, такие, как он, которые уже окрепли и морально готовы ко всему, — делится Тамара Иванова, — Уезжали они на трех автобусах. Две недели проходили боевое слаживание в Севастополе. Теперь уже на боевых позициях служит пулеметчиком. Каждый день вечером общаемся по телефону. Рада, что настроение у него хорошее, боевое».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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