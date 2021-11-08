С 9 ноября невакцинированных работников в Набережных Челнах начнут переводить на дистант

С 9 ноября начнутся плановые и неплановые проверки в трудовых коллективах на предприятиях и организациях в Набережных Челнах. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Набережных Челнах Ильгизар Бариев.

«Кто не был привит первым компонентом вакцины и кто не имеет отвод по медицинским показаниям, должны быть переведены на дистант. В противном случае должностные лица будут привлечены к административной ответственности», — сообщил главный санитарный врач города.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что никаких послаблений к предприятиям быть не должно, ко всем должно быть применено принципиальное отношение в части выполнения предписания Роспотребнадзора и главного санитарного врача Марины Патяшиной. Помимо этого, по словам Магдеева, в городе будет ужесточаться система QR-кодов.

«Система QR-кодов будет ужесточаться, мы видим, что ситуация не улучшается. Если ситуация улучшится, то оперативный штаб примет определенные решения», — отметил мэр.

В Набережных Челнах зарегистрировано 4662 случая коронавирусной инфекции, что составляет 887,4 на 100 тыс. населения, это выше республиканского значения на 3%. Под медицинским наблюдением находятся 235 человек, снято — 10190 человек.