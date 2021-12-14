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Транспорт
14 декабря 2021  05:08

Из Самары до Казани в 2023 году запустят два «Метеора»

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В 2023 году по маршруту Самара — Ульяновск — Казань планируется запустить два судна на подводных крыльях «Метеор». Об этом рассказали в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, пишет издание «ВолгаНьюз».

«Метеоры» предполагается приобрести в лизинг в 2023 году. «В региональный бюджет заложены средства на субсидирование лизинговых платежей перевозчика: по 77,2 млн рублей в 2023 и 2024 годах», — уточняет издание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что речной маршрут между Татарстаном, Чувашией и Нижегородской областью откроют в 2022 году. На нем собираются использовать три судна на подводных крыльях «Валдай 45Р», которые приобрела Чувашская Республика.

#туристический маршрут
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