Из РКИБ выписали последнюю пациентку, поступившую в больницу с ботулизмом

Сегодня из Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана выписали последнюю пациентку, проходившую лечение от ботулизма.

Женщина провела в стационаре 35 дней, что ставит точку в истории недавней вспышки этого опасного заболевания в республике.

Ранее сообщалось, что в больнице оставался один пациент с ботулизмом, которого недавно перевели из реанимации в профильное отделение. Его состояние характеризовалось положительной динамикой. Напомним, что вспышка болезни произошла после употребления салата из службы доставки еды, в результате чего за медицинской помощью обратились 19 человек с подозрением на ботулизм.

В связи с этим инцидентом медики РКИБ призывают к осторожности при приготовлении домашних консервов. Они рекомендуют строго следовать рецептам, не уменьшая количество соли и сахара, а также тщательно обрабатывать все продукты перед консервированием. Эти меры помогут предотвратить развитие ботулотоксина и избежать заражения опасной болезнью.