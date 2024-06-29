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Общество 29 июня 2024 09:54

Из РКИБ выписали еще двоих пациентов, госпитализированных с ботулизмом

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В Казани продолжается лечение пострадавших от пищевого отравления, вызванного употреблением салата «Лобио». Из Республиканской клинической инфекционной больницы выписаны еще двое пациентов с диагнозом ботулизм, сообщили в пресс-службе РКИБ.

На данный момент в РКИБ остаются 10 человек, пострадавших от отравления. Из них пятеро находятся в обычных палатах, а остальные пять – в реанимации. Состояние двух пациентов улучшилось, что позволило перевести их из реанимационного отделения в профильное. Однако один пациент все еще нуждается в искусственной вентиляции легких.

Напомним, что первоначально сообщалось о 19 пострадавших от употребления зараженного салата. Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана уже провел предварительные исследования, результаты которых оказались неблагоприятными. Ситуация остается под контролем медицинских служб, которые продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим

#Здоровье
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