Из пожарного депо в молодежный центр: Минниханов осмотрел ряд объектов в Казани

Раис РТ Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов в исторической части Казани, передает его пресс-служба.

В ходе осмотра здания Пожарного депо в Адмиралтейской Слободе поступило предложение реконструировать его в молодежный центр, где дети и подростки смогут обучаться инженерным и техническим навыкам. Лидер Татарстана эту идею поддержал.

Также Минниханов осмотрел обновленный Сад Рыбака, строительство нового здания театра Г. Камала, реконструкцию входной группы парка имени Горького и другие объекты.