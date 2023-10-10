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Из пожарного депо в молодежный центр: Минниханов осмотрел ряд объектов в Казани
Раис РТ Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов в исторической части Казани, передает его пресс-служба.
В ходе осмотра здания Пожарного депо в Адмиралтейской Слободе поступило предложение реконструировать его в молодежный центр, где дети и подростки смогут обучаться инженерным и техническим навыкам. Лидер Татарстана эту идею поддержал.
Также Минниханов осмотрел обновленный Сад Рыбака, строительство нового здания театра Г. Камала, реконструкцию входной группы парка имени Горького и другие объекты.
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