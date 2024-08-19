«Из поколения в поколение», «Ватрушки»: названы лучшие граффити «ФормAРТа»

В Кирове определили победителей и призеров V фестиваля уличного искусства «ФормAРТ». При выборе лучших граффити-художников ПФО проводилось как народное, так и экспертное голосование, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе Игоря Комарова.

В течение трех дней участники окружного финала участвовали в образовательной программе, мастер-классах по каллиграфии, гончарному и столярному мастерству, разрабатывали эскиз совместного граффити и воплощали идеи на стенах в арт-пространстве «Фантазариум» и автобусах в парке им. Кирова, тем самым оставив наследие проекта в Кировской области.

Всего за выбор лучшего граффити-художника голосовали свыше 66 тыс. жителей ПФО и других регионов страны. Лучшей стала работа Марата Петрова «Из поколения в поколение» из Ульяновской области, на втором месте — Ксения Кокель из Чувашской Республики с работой «Мой дом — моя крепость», на третьем — Юлия Чиженькова из Саратовской области с работой «Ватрушки».

Победителям и призерам вручены гранты на творческое развитие от 100 до 200 тыс. рублей.

В этом году также проводилось голосование за получение титула «Победитель в сети». Среди финалистов фестиваля подписчиками телеграм-канала была выбрана лучшая работа — «Ватрушки» Юлии Чиженьковой.