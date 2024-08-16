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Финал фестиваля уличного искусства «ФормАРТ» объединил 35 художников ПФО
Финал фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ» стартовал в Кирове. Событие объединило порядка 35 художников Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
В открытии фестиваля приняли участие заместитель полпреда Олег Машковцев и губернатор Кировской области Александр Соколов.
«С каждым годом фестиваль привлекает к себе все больше внимания, особенно от жителей городов, в которых он оставляет яркий след благодаря созданным муралам. Хотелось бы, чтобы творческое сообщество округа расширялось, а ребята, желающие изменить города и сделать их лучше, имели для этого возможности», — сказал Машковцев.
В течение трех дней молодые творцы будут принимать участие в насыщенной программе, включающей образовательный блок от федеральных экспертов и культурно-досуговый блок с экскурсией по городу и знакомством с главными достопримечательностями.
Образовательные модули может посмотреть любой желающий — ссылки на трансляции размещены в группе фестиваля во «ВКонтакте» и на сайте formartpfo.ru.
Одним из ярких событий финала станет создание эскиза общего мурала, в основу которого лягут идеи юбилея города и его позиционирования как столицы рассветов. Ключевой линией работы, которая украсит стены в арт-пространстве «Фантазариум», станет единство поколений регионов ПФО.
Призовой фонд конкурса составляет 450 тыс. рублей. Победитель получит грант в размере 200 тыс. рублей, обладатель II-го места — 150 тыс., III-го — 100 тыс. рублей, а победители в спецноминации «Труд Крут» реализуют работы в 10 городах России.
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